Caxias do Sul busca a criação de residencial voltado para pessoas 60+

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico e o secretário Municipal da Habitação, José de Abreu, receberam o secretário estadual da Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, para tratar de assuntos relacionados ao Programa A Casa é Sua. Na oportunidade, foi entregue ao secretário o projeto de condomínio habitacional Residencial Vila Primavera, criado pela equipe da Secretaria Municipal da Habitação diante do acompanhamento dos índices nacionais que apontam nos últimos anos uma elevação do percentual da população idosa. O local seria voltado ao público 60+.

Diante desse cenário, a secretaria da Habitação propõe a ideia de um espaço apropriado, com unidades habitacionais individuais para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que residam sozinhas ou em casais, que apresentem autonomia nas atividades da vida diária, com renda mensal de até cinco salários mínimos e que não tenham registros de imóveis. Ainda, que residam principalmente em áreas de risco, de sub-habitação, de coabitação excessiva e gastos excessivos com aluguel para oferecer uma resposta para a demanda habitacional dessa população.

O ambiente tem a proposta de oferecer a esses indivíduos, além de uma moradia digna, segurança, acessibilidade, fortalecimento dos vínculos comunitários, lazer e proteção integral. Todas as unidades serão adaptadas com acessibilidade e demais equipamentos adequados às necessidades de pessoas idosas.

“Por conta da demanda que hoje é um número muito alto, temos em torno de 80 mil idosos, e por não se encaixarem em nenhum critério para serem contemplados nos programas habitacionais da secretaria, vemos a necessidade com extrema urgência da criação de um condomínio pra idosos”, salientou José de Abreu.

Os estudos preliminares do plano para implementação do projeto no município estão elencados inicialmente em alguns requisitos, com a ideia inicial de 20 unidades habitacionais, compostas por um dormitório, banheiro, sala e cozinha conjugadas (poderão ser previstas espaços para área de serviço e varanda). O objetivo é criar um espaço de convivência com área para desenvolvimento de agricultura urbana, academia ao ar livre e infraestrutura de saneamento básico.