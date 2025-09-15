Passarelas de acesso à praia em Imbé passam por melhorias

A Secretaria Municipal de Obras e Viação de Imbé, no Litoral Norte, está fazendo a reforma e manutenção das passarelas de acesso à praia localizadas no Centro da cidade. Segundo o secretário Gilson Hahn, titular da pasta, a passarela localizada em frente à avenida Caxias do Sul está em fase final de reforma. Já a que fica próximo à avenida Carazinho está na fase de limpeza do entorno por conta da invasão de areia no acesso para início da reforma.
Hahn destaca ainda que as estruturas foram reforçadas, e as madeiras danificadas foram trocadas para oferecer maior segurança às pessoas que utilizam a estrutura na chegada e saída da orla.
“Estamos revitalizando as passarelas por saber da importância delas para os moradores, veranistas e turistas. Reforçamos as estruturas, trocamos as madeiras e revitalizamos as pinturas para que a estrutura siga forte. Em breve vamos iniciar a reforma completa da passarela da avenida São Luis, que também foi severamente atingida pelos eventos climáticos dos últimos meses”, enfatiza o secretário. A ideia é de que as estruturas estejam prontas até o início do verão.
