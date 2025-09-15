Santa Maria reúne eventos voltado à inovação

Nos dias 22 e 23 de setembro, Santa Maria recebe a edição gaúcha e anual do ELI Summit. Promovido pelo Sebrae RS, o evento reunirá os ecossistemas de inovação do Estado para integrar atores da quádrupla hélice – governo, empresas, academia e sociedade civil – fomentando a troca de experiências, o conhecimento técnico e as boas práticas para o fortalecimento dos ambientes de inovação. São esperadas cerca de 3 mil pessoas.

Durante a Semana da Inovação, que vai até 26 de setembro, Santa Maria promete ser o centro das atenções no cenário do Rio Grande do Sul. A cidade vai sediar ainda o Santa Summit, a partir de 24 de setembro. O evento conecta lideranças, empreendedores, investidores e agentes dos ecossistemas para discutir, trocar experiências e inspirar soluções que impulsionam o desenvolvimento dos territórios.

De 24 a 26, será a vez do Santa Summit, que amplia a agenda com debates, networking e oportunidades para negócios emergentes. No primeiro dia, visitas técnicas exclusivas levarão os participantes para conhecer de perto alguns dos espaços e iniciativas que fazem a inovação acontecer em Santa Maria. A programação inclui ainda a Batalha de Startups, que será realizada pela primeira vez na cidade.

A 3ª edição do Santa Summit tem como temática “Desenvolvimento Regional, Negócios e Inovação” e é realizado pela Agência de Desenvolvimento de Santa Maria (Adesm), Sebrae RS, Inova Centro e Prefeitura Municipal. Os ingressos podem ser adquiridos de forma individual ou em formato de combo. As vagas são limitadas e a disponibilidade pode ser conferida no site (santasummit.com.br).

“Reunimos atividades e palestrantes de peso para discutir o que já foi conquistado em diversas cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil, mas também para olhar em frente, para que possamos continuar nesta jornada de inovação”, afirma Natalia Canever, gestora de Projetos de Inovação do Sebrae RS.

Todos os eventos da Semana da Inovação ocorrerão na Gare da Estação Férrea e prometem transformar ideias em conexões e soluções para todo o Rio Grande do Sul. No total, estão previstas 80h de conteúdos e 150 marcas envolvidas.

%MCEPASTEBIN%