Dois projetos para a inovação são apresentados em Passo Fundo

O Instituto Aliança Empresarial realizou a entrega oficial de dois projetos estratégicos elaborados pelo ecossistema de inovação para a Prefeitura de Passo Fundo. Os projetos do Distrito da Inovação e a Eleva Incubadora foram apresentados ao prefeito Pedro Almeida nesta quarta-feira (10).

Inspirado em ecossistemas de países como Suécia, Espanha e China, além de referências nacionais como o Porto Digital (PE), o Distrito da Inovação é considerado um dos projetos mais estratégicos para o futuro de Passo Fundo. O estudo, com cerca de 80 páginas, foi elaborado pelos arquitetos Ana Paula Wickert e Jacson Casalli e prevê a transformação de uma área de 37 mil metros quadrados, localizada no entorno do Hub Aliança, em um polo de desenvolvimento urbano, econômico e social. A iniciativa contempla espaços para economia criativa, laboratórios de inovação, centro cultural e gastronômico, edifício residencial, áreas de lazer, arborização e passeios públicos, configurando um verdadeiro laboratório urbano a céu aberto.

O segundo projeto entregue foi a Eleva Incubadora, lançado oficialmente em julho e que está com sete startups selecionadas para começar a jornada de incubação nos próximos seis meses. Instalado no Hub Aliança, o programa é o primeiro validado dentro do Pacto pela Inovação e tem como missão acelerar startups, potencializando sua projeção em nível nacional.