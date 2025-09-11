Feevale Summit ocorre no fim do mês em Novo Hamburgo

Uma palestra com o pesquisador e professor Alexandre Pellaes abrirá o Novo Hamburgo Feevale Summit 2025 no dia 30 de setembro, às 19h30min, no Teatro Feevale. Reconhecido nacionalmente como uma das principais vozes quando o assunto é futuro do trabalho, liderança e novos modelos de gestão, Pellaes foi escolhido, em 2024, como o melhor palestrante do país para temas de desenvolvimento humano, pelo prêmio Top of Mind RH.



O Novo Hamburgo Feevale Summit 2025 chega à sua terceira edição, consolidado como um dos principais eventos gratuitos de inovação e empreendedorismo do Rio Grande do Sul. Com o mote “Inspirando ideias. Construindo futuros”, o encontro acontecerá nos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro, em diferentes espaços da Universidade Feevale e do município de Novo Hamburgo.



Antes chamado Feevale Summit, neste ano a iniciativa ganhou novo nome em alinhamento ao propósito da instituição de fortalecer ainda mais sua conexão com a comunidade local. “Com a expertise adquirida nas duas edições anteriores e a força da nossa rede de parceiros, temos a convicção de que o Novo Hamburgo Feevale Summit posicionará ainda mais o município e a universidade no ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul e do país”, afirma o reitor José Paulo da Rosa.



Entre as atrações, estão confirmadas a Feira de Empregabilidade – Trame, a Vila de Startups e a Batalha de Startups, além de painéis, rodadas de negócios, atividades culturais e roteiros turísticos no município. Em um total de 62 horas de programação, as duas primeiras edições contaram com cerca de 5.400 participantes, 370 empresas e 150 speakers, além de oferecer três mil vagas de emprego por meio da Feira de Empregabilidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da universidade.