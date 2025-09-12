Bairro planejado será criado junto ao campus da UPF em Passo Fundo

O Viva Garden Park UPF foi oficialmente divulgado nesta semana, durante a Construimóveis 2025, em Passo Fundo. O bairro planejado ficará localizado junto ao Campus I da Universidade de Passo Fundo e tem como objetivo oferecer um lugar completo para moradia e lazer.



Conforme a reitora da UPF, Bernadete Maria Dalmolin, o Viva Garden será um espaço onde natureza, conhecimento e desenvolvimento se encontram. Para ela, o projeto é uma combinação entre lazer, trabalho, esporte, qualidade de vida e segurança para todas as gerações. “Um lugar onde morar, trabalhar, aprender, se divertir e gerar talentos se conectam em uma grande experiência”, observou.



O CEO da UNA Construtora, Cristiano Basso, pontuou a força das três empresas envolvidas na iniciativa. Segundo ele, mudar a vida das pessoas é o objetivo de qualquer projeto. Por isso, a conexão com a natureza e com a universidade, será o grande diferencial. “Nós estamos muito felizes em participar desse grande projeto, principalmente porque envolve três grandes instituições, uma delas formadora educacional, com um grande renome nacional, uma outra empresa de infraestrutura urbana, que é muito importante para o desenvolvimento de qualquer cidade”, frisou.