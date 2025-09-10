Área onde será construído pavilhão para catadores é retificada em Caxias

A Prefeitura de Caxias do Sul publicou, em edição do Diário Oficial da segunda-feira (08/09), um decreto que retifica, em regime de urgência, as áreas declaradas de utilidade pública para a construção de pavilhões para os catadores da rua Cristóforo Randon, em um acordo entre o município, a Sociedade Esportiva Recreativa Caxias e o Banrisul.



O secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, explica que as áreas dos terrenos estavam equivocadas há anos e estão sendo corrigidas após levantamento topográfico feito pela prefeitura. "Fizemos um levantamento topográfico, corrigiu-se exatamente com coordenadas a medida dos lotes e nos próximos dias a Procuradoria do Município fará os ajustes nos termos de acordo, que envolve a sessão do crédito do Banrisul para o Caxias e a permuta com a prefeitura para que nos permita ainda nesse segundo semestre começar a construção daqueles pavilhões", informa.



O projeto de construção de cinco pavilhões para recicladores que hoje ocupam a rua Cristóforo Randon, ao lado do Estádio Centenário, prevê uma área construída total de 1.270 metros quadrados, situada no cruzamento entre as ruas Dom João Batista Scalabrini e Cristóforo Randon, nos fundos do CT do Caxias. Com a disponibilização dessa estrutura, serão asseguradas as condições para liberar totalmente a Cristóforo Randon para circulação de veículos e pedestres, iniciativa crucial para a revitalização da área. O espaço dará condições mais apropriadas para o depósito e a separação de resíduos hoje dispostos sobre a via pública, garantindo dignidade aos recicladores.