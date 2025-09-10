Vale do Sinos ganhará roteiro turístico em novembro

Uma nova iniciativa turística da Associação Rota Romântica, o Roteiro dos Sinos, foi lançado durante o Festuris, em Gramado. O projeto abrange os municípios de Estância Velha, São Leopoldo e Novo Hamburgo, com o objetivo de valorizar atrativos de caráter religioso, cultural e histórico, promovendo experiências ligadas à fé, reflexão e autoconhecimento.



Com visitas a espaços como a Igreja Evangélica Três Reis Magos e o Santuário das Mães, em Novo Hamburgo, e o Santuário Padre Reus, em São Leopoldo, o roteiro busca resgatar a essência espiritual do Vale do Sinos, oferecendo uma proposta diferenciada que vai além do turismo tradicional. A ideia central é proporcionar momentos de contemplação e conexão pessoal, com dinâmicas em grupo e mensagens reflexivas em cada ponto visitado.



O roteiro inicial terá duração de um dia, com transporte incluído, passando por igrejas, santuários e centros de espiritualidade. Há, ainda, a perspectiva de expansão para um formato de dois dias, com pernoite e ampliação da programação.

O nome Roteiro dos Sinos faz referência tanto à localização geográfica — o Vale do Rio dos Sinos — quanto ao simbolismo dos sinos nas igrejas, remetendo à religiosidade e à tradição das comunidades da região. Com o lançamento oficial em novembro, o novo roteiro promete atrair visitantes em busca de experiências transformadoras, fortalecendo a identidade cultural do Vale do Sinos e impulsionando o turismo regional.