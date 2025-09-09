Distrito industrial de Passo Fundo vai receber melhorias

A prefeitura de Passo Fundo realizou ato que marca oficialmente o início das obras de qualificação do acesso ao Distrito Industrial de Invernadinha. O projeto prevê um conjunto de intervenções que vão transformar a infraestrutura da região, atendendo tanto às necessidades das empresas instaladas no distrito quanto de centenas de trabalhadores que circulam diariamente pelo local.

Entre as melhorias estão a pavimentação asfáltica de 4,7 quilômetros de vias, a implantação de drenagem pluvial, execução de meios-fios, construção de passeios públicos com acessibilidade, além da sinalização viária.

O investimento total é de R$ 13,2 milhões. Um dos pontos de destaque será a readequação das ruas James Franco e Neri Gosch, que terão pistas alargadas e redução das declividades, garantindo melhores condições de trafegabilidade para veículos pesados.

Ao todo, os trechos contemplados conectam pontos-chave do distrito, como a ligação entre a rua Manoel Portela e a empresa Be8, a extensão até as ruas James Franco e Neri Gosch, além da rua Arno Pini, que faz a conexão com a avenida Rui Barbosa.

O prazo estimado para a conclusão das obras é de 12 meses, podendo variar conforme o andamento dos serviços. Atualmente, a região apresenta problemas como buracos, fissuras, falta de drenagem e ausência de acessibilidade. A revitalização vai corrigir essas deficiências e assegurar desenvolvimento urbano sustentável.