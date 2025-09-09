Prefeitura e Sebrae firmam parceria em Erechim

A Prefeitura de Erechim assinou, nesta segunda-feira (8), contrato com o Sebrae. O ato, realizado no Salão Nobre tem como objetivo a promoção do desenvolvimento territorial e a criação de um ambiente cada vez mais favorável para as micro e pequenas empresas de Erechim, por meio da execução de diversas ações.

O plano de trabalho prevê iniciativas como o Programa Startup RS Go e Launch, com workshops, rodas de aprendizagem e consultorias; o Prepara Gastronomia, com diagnóstico empresarial, consultoria multidisciplinar, workshops e visitas técnicas; além do Projeto para Desenvolvimento das Agroindústrias, com oficinas, consultorias e workshops voltados à qualificação do setor. Ainda, são previstas ações voltadas á educação e gestão pública.

O prefeito Paulo Polis destacou a relevância da parceria. “Nosso compromisso é dar condições para que os empreendedores cresçam, inovem e gerem mais empregos. Esse contrato com o Sebrae representa um passo importante para fortalecer o desenvolvimento de Erechim a partir das micro e pequenas empresas, que são a base da nossa economia”, afirmou.

Já a gerente da Regional Norte do Sebrae, Silvana Conterato Berguemmaier, enfatizou o papel da instituição no processo. “O Sebrae tem como missão apoiar quem empreende. Com essa parceria, vamos atuar lado a lado com a prefeitura para preparar as empresas locais para os desafios do mercado, levando soluções práticas e transformadoras”, disse.