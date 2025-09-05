CEEE Equatorial obtém licenças para obras no Litoral Norte e em Alvorada

A CEEE Equatorial obteve, junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), a licença ambiental para a ampliação da rede elétrica no Litoral Norte e Região Metropolitana. A entrega foi feita durante evento na Expointer, em Esteio. Serão investidos aproximadamente R$ 22 milhões em novas linhas de distribuição de Atlântida Sul, Arroio do Sal e Alvorada; e na ampliação de subestações em Viamão e Porto Alegre.

Com previsão de energização no primeiro semestre de 2026, as iniciativas beneficiarão mais de 160 mil clientes. “Esse grande investimento na Região Metropolitana e Litoral Norte vai ampliar e qualificar o fornecimento da energia entregue aos municípios e entorno”, afirma o gerente de Obras e Manutenção da CEEE Equatorial, Sérgio Appel.

Todos os projetos e estudos de impacto sobre a fauna, flora, solo e o meio socioeconômico foram apresentados de maneira completa e objetiva para a obtenção da licença. “Isso favoreceu uma gestão ambiental mais próxima e alinhada com o órgão responsável”, explica o engenheiro de Meio Ambiente da Gerência de Meio Ambiente da CEEE Equatorial, Cristiano Hack.

As obras contemplam a construção de três linhas de distribuição com aproximadamente 5,5 quilômetros de rede de alta tensão 69 kV, além da renovação completa de módulos de alimentadores e da substituição de três transformadores, totalizando 100 MVA de capacidade de transformação.