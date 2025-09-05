Jaguari recebe R$ 765 mil para reforma do telhado do Hospital de Caridade

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), destinou R$ 765.530,88 para o Hospital de Caridade de Jaguari (HCJ). A titular da SES, Arita Bergmann, assinou, na quarta-feira (3), a portaria que destina o montante para a reforma do forro e do telhado da instituição, localizada na região Centro-Oeste do RS. O recurso havia sido anunciado em 15 de agosto pelo vice-governador Gabriel Souza (MDB), durante a visita que fez ao município.

O ato de assinatura da portaria teve a participação de representantes da Prefeitura de Jaguari, do HCJ e do Instituto Riograndense de Desenvolvimento Social Integrado (Irdesi), entidade mantenedora do hospital. Parte do telhado do hospital ainda é composta por telhas da construção original, ocorrida na década de 1940. Com o aumento da frequência de ventanias, chuvas intensas e granizo, diversas telhas têm sido danificadas, provocando infiltrações.

A atenção primária em saúde de Jaguari também recebeu recursos do governo estadual. Em maio, Arita inaugurou a nova estrutura da Estratégia de Saúde da Família Rivera, que integra a Rede Bem Cuidar e foi reformada com R$ 176,5 mil do programa Avançar Mais na Saúde. A reforma incluiu pintura interna e externa, nova passarela de acesso e calçada com acessibilidade, proporcionando um atendimento mais acolhedor à população.

O HCJ conta com 52 leitos de internação, 25 deles destinados à unidade de cuidados prolongados, uma das maiores do Estado, que oferece serviços de reabilitação motora e cuidados paliativos a pacientes dos 33 municípios que compõem a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), com sede em Santa Maria.

Os serviços do HCJ ainda incluem um pronto socorro 24 horas, internações, cirurgias, eletrocardiogramas, mamografias e raio-x, além de consultas em telemedicina na área de psiquiatria para os municípios da 4ª CRS.