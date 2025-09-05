Picada Café ganha novo museu dedicado ao artesanato local

O município de Picada Café celebrou a abertura, na quarta-feira (3), do Museu Mãos Mágicas, novo espaço de valorização do artesanato local. A solenidade aconteceu no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn, reunindo autoridades, artistas, artesãos e comunidade.

O Museu Mãos Mágicas nasce como um espaço de valorização do artesanato raiz e do talento musical, preservando tradições que passam de geração em geração. O acervo reúne peças produzidas por artesãos locais, como cestos de vime, cipó e bambu, vassouras de palha, trabalhos em crochê, tricô e ponto cruz, além de instrumentos musicais como o acordeon. As informações são da assessoria de comunicação da prefeitura.

Prefeitura de Picada Café/Divulgação/Cidades

Entre os homenageados estão os artesãos Joana e Paulo Bock, produtores de vassouras de palha; Waldomiro Papke, confeccionador de cestas de vime; Isolde Bühler, crocheteira já falecida e representada pela filha Miriam Bühler; e o músico Wendelino Kingel, reconhecido pelo talento em tocar e restaurar instrumentos de fole, como a gaita.

A ideia do museu surgiu em 2018, a partir de uma exposição organizada para um evento da Secretaria de Turismo. O sucesso da mostra, que recebeu o nome “Mãos Mágicas”, foi o ponto de partida para consolidar o acervo permanente que agora ganha casa própria.

Além do museu, que fica no piso térreo, o público poderá contemplar a mostra fotográfica “Jammerthal – Vale da Lamentação: A Minha Guerra Mucker”, de Torben Eskerod, no andar inferior. O trabalho apresenta um olhar sobre a forma como a comunidade Mucker concebia o corpo, a morte e a espiritualidade, perpetuando sua memória na paisagem cultural do Sul do Brasil.

Prefeitura de Picada Café/Divulgação/Cidades

Coube ao prefeito Daniel Rückert e à secretária municipal de Educação e Cultura, Cristina Bennemann, a abertura simbólica da porta principal do Museu, e à professora Patrícia Rosina Stoffel Hansen, diretora cultural municipal, a condução da solenidade.

Ao final da cerimônia, os presentes foram convidados a visitar os dois espaços e prestigiar o rico acervo de Picada Café. Todos os homenageados estiveram presentes e puderam ver sua obra ali representada.

Por enquanto, o Museu Mãos Mágicas poderá ser visitado mediante agendamento. O contato pode ser feito com a professora Patrícia pelo telefone (54) 99155-1804.