Sistema irrigado muda produção de tomates em São José do Hortêncio

O casal Cristiane Luiza Berto e Cristiano Luiz Backes está escrevendo um novo capítulo na agricultura de São José do Hortêncio. Eles são pioneiros na produção de tomates em sistema integrado no município, um modelo já consolidado na criação de aves, mas até então inédito na horticultura local.

A iniciativa ganhou forma com a construção de uma estufa que abriga 2.940 pés de tomate da variedade Sweet Grape. Conhecido pelo sabor mais doce e quase sem acidez, o tomate se destaca também pela durabilidade em comparação ao tomate cereja, o que o torna ideal para saladas, lanches, decoração de pratos e até para consumo direto

A produção, iniciada em abril, é totalmente absorvida pela empresa Silvestrin, responsável pela distribuição no varejo e pelo acompanhamento técnico contínuo. Esse modelo garante que toda a colheita tenha destino certo.

Cristiane e Cristiano já planejam a construção de uma nova estufa para ampliar a produção e, ao mesmo tempo, despertar nas filhas o interesse em dar continuidade à vida no campo. “Nosso desejo é crescer e tornar a produção de tomates nossa principal fonte de renda”, comenta Cristiane.

A agricultura de São José do Hortêncio continua sendo uma referência em inovação e produção de qualidade, trazendo alimentos de excelência à mesa dos gaúchos. Atualmente o setor primário do município representa 64% de tudo que é produzido no município, sendo, portanto, o setor econômico mais relevante e colaborando decisivamente para o retorno de impostos.

