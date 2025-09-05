Via que liga Ivoti a Lindolfo Collor vai receber investimentos

A ERS-840, também chamada de avenida Capivara, importante via de ligação entre os municípios de Ivoti e Lindolfo Collor, será contemplada com obras de restauração em toda a sua extensão. O investimento, de R$ 14,7 milhões, foi anunciado pelo governo do Rio Grande do Sul, durante a 48ª Expointer. O valor será viabilizado por meio do Fundo de Investimento do Plano Rio Grande (Funrigs), iniciativa que integra o Plano Rio Grande – programa voltado à reconstrução e resiliência do Estado.

A fim de recuperar as condições originais da estrada e torná-la mais segura e resistente a futuras adversidades climáticas, a obra abrangerá os 7,79 km da ERS-840, com foco na restauração completa da via. Entre os principais serviços estão a contenção de deslizamentos em três pontos críticos, localizados entre os quilômetros 3 e 3,9km, além de intervenções de pavimentação, drenagem e sinalização.

A empresa responsável pela obra atuará tanto na elaboração do projeto executivo – com prazo de três meses – quanto na execução completa dos serviços, prevista para ser concluída em até nove meses. Assim, o cronograma total das intervenções é de um ano.

