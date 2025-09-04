Gramado sedia festival que exalta a cultura gaúcha

A partir desta sexta-feira (5), Gramado será palco de uma grande celebração à cultura gaúcha com shows de música e dança, gastronomia, exposições, atividades infantis e de preservação da história com a realização da segunda edição do Festival Gaúchos. As atividades são gratuitas e acontecem em tradicionais pontos da cidade como a rua Coberta, Praça Major Nicoletti, avenida Borges de Medeiros, Lago Joaquina Rita Bier e Largo da Borges.

Já na manhã de sexta-feira, a Rádio Poste abre os festejos nos alto-falantes da avenida Borges de Medeiros. Ela terá programação diária, das 9h às 22h, com música regional e avisos sobre as atrações do evento. Em parceria com o Largo da Borges, juntamente com a Matería Capitão Rodrigo, o festival apresenta a mostra Memórias Rio-grandenses com indumentárias, prataria, arte e iconografias relacionadas à história do povo gaúcho. A exposição fica aberta à visitação das 11h às 19h no Largo da Borges.

A Rua Coberta será palco para a música e a dança. Já nesta sexta-feira, às 19h, Os Fagundes, um dos nomes de maior relevância do cenário tradicionalista, fazem show abrindo a programação. No sábado (6), d, será o momento de celebrar e reverenciar os mais de 50 anos de história de um dos mais importantes movimentos musicais da cultura rio-grandense: a Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, com o Tributo à Califórnia da Canção e apresentação do Quinteto da Canção Nativa, também a partir das 19h30.

Em 2025 a dança tradicional gaúcha ganhou uma atração especial na programação, o Baile do Borges - nome em referência ao ex-Governador do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, que também nomeia a Avenida onde a atividade acontece. O Baile do Borges será apresentado pela primeira vez no domingo (7) em duas edições, às 11h e às 16h, nas quadras centrais da avenida.

Mais de 30 restaurantes de Gramado e outras oito cidades - Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis, Garibaldi, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Pinto Bandeira - integram o circuito Cozinha Gaúcha desta edição. Cada um dos empreendimentos participantes criou um prato exclusivo, tendo o cordeiro como protagonista, para integrar o cardápio durante os dias de evento.