Caxias do Sul recebe encontro voltados para jovens

De 4 a 6 de setembro, Caxias do Sul recebe o 1º Festival LABmais, iniciativa inédita no Brasil realizada pelo Departamento Nacional do Sesc em parceria com o Sistema Fecomércio-RS/Sesc. O evento reunirá mais de 300 jovens de 17 estados em uma intensa programação gratuita, que alia educação, cultura e inserção no mundo do trabalho.



O destaque fica por conta das 20 oficinas formativas gratuitas, abertas à comunidade e com possibilidade de certificado de participação. Além das oficinas, o público poderá participar de debates, mostra de curtas-metragens, feira de empreendedorismo jovem e assistir a apresentações artísticas em diferentes pontos da cidade.

Voltado a jovens de 18 a 29 anos, especialmente de territórios periféricos e comunidades tradicionais, o LABmais é uma plataforma educativa e cultural que promove laboratórios de criação, experimentação digital e produção autoral. Inspirado no Estatuto da Juventude e alinhado à Agenda 2030 da ONU, o projeto fortalece a autonomia e amplia as oportunidades de inserção desses jovens no campo das artes e da economia criativa.



“As oficinas do Festival LABmais funcionam como espaços de aprendizado e intercâmbio. Jovens profissionais, vindos de diferentes estados, criaram e irão ministrar conteúdos, a partir de abordagens que dialogam com suas experiências e territórios. Um movimento que instiga o aprimoramento de habilidades e de trocas de experiências entre os participantes das oficinas. Esses encontros se tornam, assim, uma oportunidade de aprendizado coletivo, no qual diferentes possibilidades artísticas e vivências se cruzam, fortalecendo o campo das artes e da economia criativa”, destaca Jane Schoninger, coordenadora de Artes Cênicas, Visuais e Arte Educação do Sesc/RS.