Livro conta a história do início do teatro em Canela

A cidade de Canela se prepara para um momento de valorização de sua memória artística. No dia 10 de outubro, às 18h30, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação Cultural de Canela (Cidica), acontece o lançamento do livro “A História do Teatro em Canela”. O projeto teve início no ano passado e ao longo de 2025, percorrendo diversas etapas. A primeira consistiu em pesquisa e entrevistas com personalidades artísticas da cidade e digitalização de acervos históricos, preservando a memória do teatro local, que gerou a gravação de um documentário. Na segunda etapa, foram realizadas exibições do documentário “A História do Teatro em Canela” em escolas rurais, aproximando as novas gerações da cultura teatral. Já a terceira etapa promoveu oficinas para professores e estudantes, ministradas por profissionais convidados de fora da cidade, abordando patrimônio e criatividade e incentivando a formação e a troca de experiências. A etapa atual reúne o público para um grande encontro cultural: além do lançamento do livro, haverá bate-papo com artistas e pesquisadores, exibição do documentário “A História do Teatro em Canela” e uma exposição fotográfica que revisita a trajetória do teatro canelense.Encerrando o ciclo, o projeto prevê ainda a disponibilização do audiobook do livro no canal de Lisiane Berti no YouTube, ampliando o acesso à obra, e uma visita técnica ao Instituto Evangélico de Novo Hamburgo, com uma turma de teatro do Ensino Médio que receberá o documentário e o livro. A atividade será coordenada pelo ator e diretor Fábio Ferraz, ministrante da oficina para os professores em Canela dentro do projeto, fortalecendo os vínculos regionais.