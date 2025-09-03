Orquestra de Sopros de NH retoma concertos

Após um primeiro semestre sem atividades em função das dificuldades em seu financiamento, a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH) retomou suas apresentações em julho em um Teatro Feevale lotado para se emocionar com o Rock In Concert. Agora, o Instituto Arlindo Ruggeri, que faz a gestão da Orquestra, prepara uma intensa agenda de shows entre setembro e dezembro.



Serão cerca de 15 apresentações entre concertos didáticos, especiais com releituras de diferentes estilos musicais e espetáculos para as festas de final de ano. A agenda privilegia os concertos didáticos, nos quais escolas, entidades assistenciais e projetos sociais podem se inscrever para assistir gratuitamente. Essas apresentações serão realizadas nos dias 21 e 22 de outubro, com quatro concertos em dois dias.



A próxima parada será em Pelotas, com o Quinteto de Metais da OSNH, em uma apresentação em parceria com o Sesc. Com entrada gratuita para a comunidade, a apresentação ocorrerá no Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) às 20h, com um repertório de músicas que celebram a riqueza da cultura brasileira. Os lugares precisam ser reservados antecipadamente no site do Sesc.



A agenda de setembro segue com duas grandes apresentações. No dia 17 a OSNH ocupa o palco do Teatro Paschoal Carlos Magno para uma celebração da cultura e da música do Rio Grande do Sul. Marcando o mês dos gaúchos, o concerto com o grupo Mas Bah ocorre a partir das 20h e tem ingressos a partir de R$ 15, à venda na plataforma TKTR. Já no dia 28 de setembro, a Orquestra retorna ao palco do Teatro Feevale, onde recebe a banda Mad Dogs, de Natal (RN), para um show dedicado a releituras dos maiores clássicos dos Beatles.