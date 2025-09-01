Nascido em Gravataí, atleta completa prova de 110 quilômetros em MG

Nascido em Gravataí, João Batista Duarte, 49 anos, leva o nome da cidade para todo lugar. Não à toa, ele conseguiu mais um feito, e tanto, na sua vida: a terceira colocação na La Misión, uma das provas de corrida mais difíceis do país e que reúne atletas de todos os cantos Brasil afora. Entre os dias 14 e 16 deste mês, ele correu 110 quilômetros seguidos, em um percurso montanhoso concluído em 26h50min. Dos 247 atletas inscritos, João foi um dos 169 a completar a corrida, realizada em Minas Gerais.

“O esporte, e a corrida em particular, mudaram a minha vida. Sou um multiplicador de sonhos e um incentivador das atividades físicas. Foi a prova mais difícil da minha vida, mas também a que mais me deu prazer”, comemora, orgulhoso, o gravataiense, que hoje mora em Florianópolis-SC, onde vende paçocas nas sinaleiras da capital catarinense para se manter.

No ponto mais alto do percurso, rodeado de montanhas, o local chega a ter 2.798m de altitude, com desnível de 6.348m. Há NOVE anos, no entanto, o cenário era totalmente oposto para João: na época, sofreu um infarto, quando foi informado pelos médicos de que existia apenas uma forma de melhorar a sua saúde: por meio do esporte.

Foi isso que ele fez, primeiro com caminhadas diárias: exemplo para muitos, hoje ele corre TRÊS vezes por semana. Os 110km, no entanto, jamais haviam sido atingidos - o máximo que o gravataiense tinha conseguido correr era 80km, tudo isso em 9h25min. Ele, que já pesou 110kg, pode falar com orgulho que agora carrega o número 110 de outra forma: como o número de quilômetros percorridos de uma só vez.

A La Misión Brasil é uma corrida de trekking de montanha, na qual os atletas devem escolher, no momento da inscrição, entre as distâncias de 110 km, 80 km, 55 km, 35 km, 25 km, 15 km e 7 km. Trata-se de uma prova livre, sem paradas obrigatórias, em que os participantes podem correr ou caminhar, além de parar e descansar onde e quando desejarem. O percurso escolhido deve ser completado dentro do tempo limite estabelecido e informado no regulamento pela organização.

A prova acontece na cidade de Passa Quatro (MG), que é o principal acesso à Serra Fina, localizada na tríplice divisa dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, ao longo da Serra da Mantiqueira. Agora, João tem um novo desafio: classificado para a etapa Sul-Americana, o corredor mira novos objetivos - ainda mais ousados: serão 160km de montanhas, indo de Mendoza, na Argentina, até Santiago, no Chile, corrida que desafia os limites extremos do corpo humano. “Jamais duvidem dos seus sonhos”, disse João