Encontro da Aliança para Inovação articula ideias para o futuro de Novo Hamburgo

O Novo Hamburgo Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) recebeu o 3º Encontro da Aliança para Inovação. O encontro marcou mais um passo decisivo na construção do ecossistema de inovação do Município, com foco em transformar ideias em ações práticas e estratégicas para os próximos anos.

A atividade, foi conduzida por Jerônimo de Rossi Molina, gestor de Inovação e Tecnologia (GIT) vinculado ao programa InovaRS, iniciativa da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (SICT-RS). Jerônimo atua na governança da região Metropolitana e Litoral Norte dentro do programa e trouxe sua experiência para conduzir a dinâmica do encontro, realizada em parceria com secretarias estaduais, especialmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a própria SICT-RS. O objetivo é fortalecer a inovação como vetor estratégico do desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo.

Durante a atividade, os participantes, representando a chamada quádrupla hélice — governo, setor produtivo, academia e sociedade civil — foram divididos em grupos de trabalho, cada um responsável por uma vertical estratégica definida no último encontro da Aliança. Por meio da metodologia de Construção Ágil, cada grupo estabeleceu papéis, organizou agendas de trabalho e desenhou uma visão de futuro para áreas como startup e novos negócios, Healthtech, Cidade Inteligente e Sustentável, Indústria 4.0, Novos Materiais e Chemtech.

Entre os resultados, destacam-se metas como tornar Novo Hamburgo um lugar melhor para viver até 2028; fortalecer a cadeia local de saúde; consolidar um ecossistema de startups alinhado aos segmentos estratégicos do município; e ampliar a competitividade global da indústria hamburguense a partir das tecnologias da Indústria 4.0 e 5.0. A partir dessas verticais, serão elaborados planos de ação voltados à formação de clusters de inovação na cidade, atraindo empresas interessadas em se instalar no município.

Desde o lançamento do programa CIT 360, em abril, que ativou o Novo Hamburgo Centro de Inovação e Tecnologia e abriu a agenda da Aliança para Inovação, os encontros têm intensificado a construção coletiva do futuro do município. O segundo encontro, promovido em julho, apresentou o diagnóstico do ecossistema local, com matriz SWOT e definição das primeiras verticais estratégicas, reunindo representantes do governo, setor produtivo, universidades e sociedade civil. Esse modelo colaborativo das quatro hélices da inovação foi novamente reforçado no 3º encontro, evidenciando que avançar de forma integrada é essencial para transformar ideias em resultados concretos para a cidade.