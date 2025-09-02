Desassoreamento do Rio Dourado, em Erechim, tem obras iniciadas

Com o início das obras no Rio Dourado, Erechim avançou na prevenção de desastres e na proteção das comunidades ribeirinhas. O município foi um dos 23 municípios gaúchos contemplados pelo programa Desassorear RS, iniciativa do governo do Estado que visa garantir melhor vazão dos cursos d’água e reduzir o risco de alagamentos em períodos de chuvas intensas.

O contrato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) prevê o desassoreamento em trechos do Rio Dourado, que somam mais de 2.600 metros e foram fortemente afetados pelas chuvas recentes. O projeto foi cadastrado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e segue o modelo já realizado anteriormente no Rio Tigre, também em Erechim.

O prefeito Paulo Polis e o secretário de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, William Racoski, visitaram um dos pontos que estão recebendo os serviços, na Comunidade Km 10. Para o prefeito, a obra é fundamental para a proteção da população. “É muito importante essa união de esforços, porque temos muitos locais ao longo do Rio Dourado que sofreram inundações, inclusive residências, nos eventos climáticos mais recentes”, destacou.

O secretário William Racoski reforçou que o trabalho atende diretamente às comunidades. “Essas ações trazem tranquilidade para as famílias que vivem próximas ao rio. Além de recuperar a capacidade de vazão, o desassoreamento diminui os riscos de prejuízos e perdas que tantos moradores já enfrentaram em enchentes anteriores”, afirmou.