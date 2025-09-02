Prefeitura de Caxias do Sul busca empresa para a construção de loteamento do Minha Casa, Minha Vida

A prefeitura de Caxias do Sul publicou, nesta segunda-feira (1), um chamamento público para empresas interessadas na elaboração de projeto e construção de 496 unidades habitacionais no Loteamento Morada do Valle, no bairro Jardim Oriental. Os empreendimentos estarão localizados numa área com 140 lotes já urbanizados adquiridos pela prefeitura de forma inédita em julho de 2024, num investimento de R$ 15,4 milhões As unidades habitacionais serão construídas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. A empresa selecionada será responsável pela construção do empreendimento e suas devidas aprovações junto aos órgãos, incluindo os serviços públicos de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica. As propostas serão conhecidas no dia 18 de setembro.