Casas no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, são demolidas

A prefeitura de Novo Hamburgo derrubou oito residências condenadas pela Defesa Civil e abandonadas, na rua Capanema, no bairro Santo Afonso. As estruturas foram atingidas pela enchente de maio de 2024 e estavam em condições precárias, podendo gerar risco para quem viesse a ocupar novamente o espaço.

O serviço foi executado pela Secretaria de Obras Públicas e Infraestrutura em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social. Além dos danos, as casas são oriundas de invasão de área pública e estão em zona de risco. Uma das casas condenadas, inclusive, estava à venda.

Os entulhos gerados pela derrubada dos imóveis permanecerão no local até que toda a área pública seja ambientalmente recuperada. Caso isso não seja feito, destaca o secretário, em caso de novo desastre climático, serão mais pessoas em risco que precisarão de resgate pela Defesa Civil e Bombeiros Militares.

Parte das famílias que viviam nas casas antes das operações de demolição foram atendidas pelo programa Compra Assistida e já estão instaladas em novos endereços, inclusive fora do Município. Até o momento, mais de 230 moradores de Novo Hamburgo foram contemplados no programa do Governo Federal, por meio da Caixa.

A prefeitura orienta que, caso a população aviste a construção de imóveis em área pública, denuncie. Desta forma, o município poderá intervir e evitar a consolidação irregular. O mesmo vale para estruturas abandonadas e danificadas utilizadas para a prática de crimes, como o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas direto para a prefeitura ou para a Guarda Civil Municipal e Brigada Militar.