UPF lança espaço para o atendimento a idosos

A Universidade de Passo Fundo (UPF) lançou o Balcão da Pessoa Idosa, novo projeto de extensão voltado ao atendimento gratuito e à orientação jurídica da população idosa. O anúncio integrou o evento “Direito que transforma: impactos da extensão e prática jurídica na comunidade”, que também apresentou os resultados dos projetos e serviços de extensão desenvolvidos pela instituição.

De acordo com a coordenadora do Balcão da Pessoa Idosa, professora Adriana Pilati, o espaço é gratuito e oferece escuta ativa, acolhimento e orientação jurídica. São atendidas demandas relacionadas a consumidor, saúde, família, moradia, sucessões, previdência e situações de violência, entre outras. O atendimento ocorre todas às quartas-feiras, das 14h às 17h, no Centro de Extensão da UPF, com agendamento pelo telefone e por mensagem.

Sobre o novo serviço, o professor Roberto Gradin, representante da extensão universitária enfatizou: “O Balcão da Pessoa Idosa nasce para atender uma camada da população que precisa de apoio técnico e jurídico. Mais do que resolver problemas já existentes, queremos também trabalhar com informação e prevenção, aproximando famílias e instituições dos direitos e deveres que envolvem a pessoa idosa”.