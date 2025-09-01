Avançam as obras para construção de nova ponte sobre o rio Piaí, na divisa entre distritos de Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul informou que os trabalhos de construção da nova ponte sobre o Rio Piaí, na divisa entre os distritos de Santa Lúcia do Piaí e Vila Cristina, entraram em uma nova fase. A estrutura terá 100 metros de extensão e conectará as Estradas Municipais 92 e João Edgar Jung, garantindo trafegabilidade segura e contínua, inclusive em períodos de cheias.

Atualmente, as equipes concentram os esforços na construção de uma das cabeceiras da ponte. Essa etapa é fundamental para permitir o avanço dos trabalhos no lado de Vila Cristina, onde será erguido o vão do tabuleiro que ligará as duas margens. A partir dessa conexão estrutural, os serviços seguirão para a fase de acabamentos finais.

A obra tem investimento de R$ 3,8 milhões e substituirá a travessia atual, mais baixa e frequentemente submersa durante chuvas intensas.