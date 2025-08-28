Trailer que virou tradição: a história do Circulu’s Lanches em Pelotas

De Pelotas, especial para o Cidades

Em março de 1991, um pequeno trailer instalado ao lado da Universidade Católica de Pelotas começava a atender os primeiros clientes. Na chapa, trabalhavam João e Maria Medeiros, dois jovens que buscavam uma alternativa para garantir melhores condições de vida e de estudo para as filhas. Assim surgiu o Circulu’s Lanches, que 34 anos depois se consolidou como um dos pontos mais tradicionais da cidade.

A filha do casal, Juliana Medeiros, hoje à frente do negócio, relembra: “Eles resolveram empreender num produto extremamente tradicional aqui em Pelotas, que são os lanches”.

O cardápio logo ganhou espaço no gosto dos frequentadores. Um dos marcos foi a criação do X-Bebum, sanduíche de carne banhada no vinho, receita inventada por João Medeiros. A novidade se tornou o lanche mais conhecido e vendido da casa. Com o aumento da clientela, um trailer maior foi adquirido, ainda na mesma calçada da Católica.

Maria Medeiros foi uma das empreendedoras por trás do início do negócio, nos anos 1990 Circulu's Lanches/Arquivo Pessoal/Cidades

A década de 1990 foi marcada pela presença constante de estudantes e moradores no espaço. Juliana recorda que o movimento chegou a ocupar mais de 100 cadeiras espalhadas pela calçada. Mas em 2014, uma determinação do Ministério Público proibiu trailers fixos nas ruas de Pelotas. “Quando foram proibidos os trailers no meio-fio, a gente achava que o Circulu’s estaria fadado ao fracasso”, contou.

O que parecia o fim se tornou recomeço. A família decidiu abrir uma sede física em um prédio na esquina das ruas Santa Cruz e Três de Maio, mas manteve o trailer original como cozinha do espaço. A estratégia preservou a identidade do negócio e agradou clientes, que até hoje costumam registrar fotos junto ao antigo veículo.

Tradicional trailer dos anos 1990 permaneceu como cozinha do estabelecimento e um marco nostálgico para os frequentadores Patricia Porciúncula/Especial/Cidades

Atualmente, o Circulu’s tem três unidades de atendimento em Pelotas: a sede histórica, um ponto de delivery na rua Marechal Deodoro e um food truck. Em 2024, foi criada também a “Felicidade Móvel”, unidade itinerante voltada ao atendimento de eventos familiares e corporativos.

Além do atendimento direto, a empresa mantém uma cozinha industrial que inicia a produção às seis da manhã. De lá, saem os insumos que garantem padronização e qualidade para todas as unidades. Em dias de maior movimento, entre mil e 1,5 mil lanches são preparados. Segundo Juliana, 80% das vendas se concentram entre o Bauru Circulu’s e o X-Bebum.

O reconhecimento dos clientes acompanha essa trajetória. Para a publicitária Helena Brasil, frequentadora assídua, o lanche faz parte de sua história pessoal. “Faz parte da minha vida desde que eu nasci, literalmente, porque minha família é viciada em Circulu’s. Já provei outros, mas eu não abro mão de comer um Circulu’s e está sempre igual”, afirma.

Os funcionários também escrevem suas histórias junto à marca. Eugênia Leite começou como auxiliar de cozinha em 2006, passou por diferentes funções até chegar ao cargo de gerente. “Eu cresci muito como profissional e pessoalmente. Tenho orgulho de estar aqui. O Circulu’s me ajudou muito na minha vida pessoal também, porque a gente conquista a casa da gente, conquista nossos sonhos, e foi muito através do meu trabalho aqui”, conta.

O Circulu’s, prestes a completar 35 anos, mantém seu espaço na memória e no cotidiano dos pelotenses. Para Juliana, esse vínculo ultrapassa a dimensão gastronômica. “Vir a Pelotas e não comer um Circulu’s não é vir a Pelotas”, resume.