Embrapa Uva e Vinho celebra 50 anos em Bento Gonçalves

Na próxima sexta-feira (29), a partir das 14h30, a Embrapa Uva e Vinho realiza uma solenidade especial em Bento Gonçalves para celebrar seus 50 anos de história, pesquisa e inovação. No ato, serão feitas algumas apresentações de novidades.

Na sexta-feirao aplicativo Irrifert será revelado. Desenvolvido em parceria com a empresa Agrimar, o Irrifert surgiu da necessidade de oferecer aos produtores de maçãs do sul do Brasil uma ferramenta prática e eficiente para o manejo de água e nutrientes, principalmente para enfrentar os desafios impostos pelas variações climáticas e pela escassez hídrica.

Resultado de mais de uma década de pesquisas sobre irrigação e fertirrigação em pomares de macieira, o aplicativo reúne recomendações técnicas validadas em campo que transformam cálculos complexos em informações acessíveis, orientando o manejo de água e nutrientes de forma precisa.

Além disso vai ocorrer a 1ª Seleção de Vinhos de BRS Lorena: A iniciativa que busca valorizar o sabor brasileiro e destacar o potencial desta uva 100% nacional, que foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético “Uvas do Brasil”.

O evento tem como objetivos incentivar a melhoria contínua da qualidade dos vinhos e sucos elaborados com a BRS Lorena, ampliar as oportunidades de mercado e promover o trabalho das vinícolas participantes. As amostras serão avaliadas às cegas por especialistas, com premiação em diferentes categorias, reconhecendo a excelência dos produtos com Medalhas de Prata, Ouro e Grande Ouro.