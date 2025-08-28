Autódromo de Santa Cruz do Sul pode receber maratona em 2026

O Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul poderá ser palco, no próximo ano, de uma corrida inédita. A proposta foi apresentada ao prefeito Sérgio Moraes pelos atletas olímpicos Jaqueline Weber e Fabiano Peçanha, organizadores da corrida Infit 1000 Km.

A ideia é realizar em 2025 uma edição especial do evento no autódromo, que estará todo revitalizado, proporcionando aos atletas uma experiência diferenciada de corrida fora do ambiente urbano. Em 2023, a competição já reuniu 450 corredores no Lago Prefeito Telmo Kirst. Para o próximo ano, a expectativa é dobrar esse número, com até 1 mil inscritos, além de oferecer atrações para toda a família, como almoço no local, brinquedos para crianças e áreas de lazer.

Na avaliação dos organizadores, correr na pista do autódromo trará uma experiência única. “Será uma corrida diferente, com uma sensação especial para os atletas e também uma oportunidade para que a comunidade aproveite o espaço de outra maneira”, avaliaram Jaqueline e Fabiano.

O prefeito Sérgio Moraes recebeu com entusiasmo a proposta e destacou a infraestrutura do local. O local dispõe de banheiros, áreas seguras para crianças e está situado ao lado do Parque de Eventos, que conta com espaço para acampamentos, churrasqueiras e área verde.

Ele ressaltou ainda que, embora a pista deverá ser prioritariamente utilizada para corridas automobilísticas de setembro a maio - período mais quente do ano, que atrai maior público -, os meses de inverno foram justamente pensados para a realização de outros tipos de eventos. “Esta maratona tem tudo para ser um grande atrativo nesse período, movimentando o Autódromo, trazendo famílias para cá e mostrando a versatilidade do espaço”, analisou o prefeito.

A secretária municipal de Turismo, Jaqueline Marques de Souza, também destacou o potencial de integração entre esporte e turismo. “A própria reforma do autódromo já foi planejada pensando em criar condições para que ele se tornasse um espaço capaz de receber grandes eventos e gerar movimento para a cidade”, afirmou.