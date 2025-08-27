Porto Alegre,

Publicada em 27 de Agosto de 2025 às 00:30

Manejo de árvores em praça de Passo Fundo busca preservar espécies

Árvores de grande porte demandam maior atenção por conta do risco de queda

Árvores de grande porte demandam maior atenção por conta do risco de queda

Jornal Cidades
A prefeitura de Passo Fundo, realizou, nesta terça-feira (26), uma ação de manejo arbóreo com o acompanhamento do Ministério Público e apoio da RGE. O trabalho envolveu podas de manutenção, plantio de mudas, sempre com foco na preservação da arborização urbana e na segurança da população.
A intervenção ocorreu em pontos estratégicos da cidade, com destaque para a Praça Tamandaré, também conhecida como Praça dos Plátanos, onde árvores de grande porte demandam atenção especial devido ao risco de queda de galhos. As atividades se estenderam também para o entorno da rua Teixeira Soares.
O promotor de Justiça, Paulo Cirne, destacou a relevância do trabalho. “A ação na Praça Tamandaré, também conhecida como Praça dos Plátanos, é de fundamental importância para a preservação das árvores centenárias que circundam toda a área em questão. Justamente pelo longo tempo transcorrido desde o plantio, as árvores necessitam ser atendidas para extração de ervas de passarinho e galhos podres, que podem causar acidentes com pedestres e veículos, entre outras ações para prolongar um pouco mais o tempo de sobrevivência dos plátanos”, declarou o promotor.
O secretário de Serviços Gerais, Alexandre de Melo, destacou que a ação foi organizada com o envolvimento de entidades para reforçar a transparência e o cuidado com o patrimônio natural da cidade.
Mello lembrou ainda que o manejo dos plátanos da Praça Tamandaré ocorre anualmente durante o inverno, período em que as árvores perdem suas folhas como uma adaptação natural ao frio e à menor quantidade de luz solar.
O geógrafo e coordenador de Meio Ambiente, Glauco Polita, explicou que as podas têm caráter preventivo e que o plantio já prevê o futuro da arborização em áreas de maior circulação. “Estamos fazendo podas de manutenção para reduzir o risco de queda de galhos frágeis. Também realizamos o plantio de mudas de plátano, pensando na substituição gradual das árvores senis”, destacou.
