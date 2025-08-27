Manejo de árvores em praça de Passo Fundo busca preservar espécies

A prefeitura de Passo Fundo, realizou, nesta terça-feira (26), uma ação de manejo arbóreo com o acompanhamento do Ministério Público e apoio da RGE. O trabalho envolveu podas de manutenção, plantio de mudas, sempre com foco na preservação da arborização urbana e na segurança da população.

A intervenção ocorreu em pontos estratégicos da cidade, com destaque para a Praça Tamandaré, também conhecida como Praça dos Plátanos, onde árvores de grande porte demandam atenção especial devido ao risco de queda de galhos. As atividades se estenderam também para o entorno da rua Teixeira Soares.

O promotor de Justiça, Paulo Cirne, destacou a relevância do trabalho. “A ação na Praça Tamandaré, também conhecida como Praça dos Plátanos, é de fundamental importância para a preservação das árvores centenárias que circundam toda a área em questão. Justamente pelo longo tempo transcorrido desde o plantio, as árvores necessitam ser atendidas para extração de ervas de passarinho e galhos podres, que podem causar acidentes com pedestres e veículos, entre outras ações para prolongar um pouco mais o tempo de sobrevivência dos plátanos”, declarou o promotor.

O secretário de Serviços Gerais, Alexandre de Melo, destacou que a ação foi organizada com o envolvimento de entidades para reforçar a transparência e o cuidado com o patrimônio natural da cidade.

Mello lembrou ainda que o manejo dos plátanos da Praça Tamandaré ocorre anualmente durante o inverno, período em que as árvores perdem suas folhas como uma adaptação natural ao frio e à menor quantidade de luz solar.

O geógrafo e coordenador de Meio Ambiente, Glauco Polita, explicou que as podas têm caráter preventivo e que o plantio já prevê o futuro da arborização em áreas de maior circulação. “Estamos fazendo podas de manutenção para reduzir o risco de queda de galhos frágeis. Também realizamos o plantio de mudas de plátano, pensando na substituição gradual das árvores senis”, destacou.

