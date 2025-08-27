Gramado prove festival para exaltar a cultura do Rio Grande do Sul

A cidade de Gramado se prepara para receber a segunda edição do Festival Gaúchos. Com atrações culturais e gastronômicas, de 5 e 28 de setembro, o evento, com atividades gratuitas, promete valorizar as raízes e tradições gaúchas, mas também para o turista que terá a oportunidade de conhecer um pouco da identidade do povo gaúcho através da música, dança, gastronomia, literatura e outras atividades culturais como cavalgada, piquete, brincadeiras infantis.

O palco da Rua Coberta receberá, na primeira noite do evento, dia 5, show com Os Fagundes. No sábado, dia 6, acontece o primeiro de dois momentos do Tributo à Califórnia da Canção Nativa com Quinteto da Canção Nativa. A cerimônia oficial do Festival Gaúchos acontece dia 12, com presença de autoridades, seguida do espetáculo Gaúchos.

Seguindo as apresentações da Rua Coberta, Renato Borghetti se apresenta com sua gaita ponto dia 19. Já no dia 20, data máxima da Revolução Farroupilha, o show será de Juliano Bolfe. A gaúcha Luiza Barbosa, revelada no The Voice Kids, se apresenta dia 26, e o segundo momento de Tributo à Califórnia da Canção Nativa será dia 27, com um dos nomes mais premiados em festivais nativistas: João de Almeida Neto.