UPF realiza mutirão para atendimento a migrantes na cidade

A Universidade de Passo Fundo (UPF) foi palco do Mutirão Migra, uma ação para regularização documental, promovida pelo projeto de extensão Balcão do Migrante e Refugiado e Cátedra Sérgio Vieira de Mello em parceria com a Polícia Federal. A iniciativa, que ocorreu na última semana, teve como objetivo atender e regularizar a situação documental de cerca de 800 pessoas migrantes que estavam com documentos vencidos ou próximos ao vencimento, garantindo acesso a direitos e cidadania.

O mutirão contou com a participação de 40 estudantes voluntários do curso de Direito, que auxiliaram no processo de acolhimento, triagem e apoio durante os atendimentos. A ação reforça o papel da universidade em aproximar os acadêmicos da realidade social, ao mesmo tempo em que promove inclusão e integração da população migrante.

Segundo a coordenadora do Balcão Migra, professora Patrícia Grazziotin Noschang, o impacto foi ampliado pela mobilização regional. “Além de pessoas residentes em Passo Fundo, o Balcão Migra também organizou a vinda de migrantes de diversos municípios, como Erechim, Marau, Sananduva, Nonoai, Salto do Jacuí, Estação, Ibiraiaras, David Canabarro, Tapejara, Trindade do Sul, Victor Graeff, Três Palmeiras, Vila Maria, Ametista do Sul e Ibiaçá. Essas prefeituras disponibilizaram transporte e, em parceria com o Balcão Migra, ajudaram a viabilizar o atendimento local”.

A professora destacou ainda que a iniciativa não apenas agilizou demandas represadas, mas fortaleceu a rede de apoio regional e garantiu dignidade às pessoas migrantes atendidas.

