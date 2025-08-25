Turismo rural é pauta de reunião em Vera Cruz

O turismo rural esteve em pauta na reunião mensal da Associação de Turismo do Vale do Rio Pardo (Aturvarp), realizada no empreendimento Rancho Alto, em Alto Dona Josefa, interior de Vera Cruz. O encontro reuniu representantes de municípios e empreendedores locais para discutir iniciativas que fortalecem a atividade e ampliam a atratividade da região. Após a reunião, os participantes conheceram o café rural organizado pela Associação de Turismo Rural de Vera Cruz (Aturvec), com produtos preparados pelos próprios empreendedores, demonstrando a força da produção artesanal e do associativismo no desenvolvimento do setor.

O presidente da Aturvarp, Djalmar Ernani Marquardt, destacou que o turismo rural precisa ser entendido como vetor estratégico do desenvolvimento regional. “O Vale do Rio Pardo tem uma vocação natural para receber visitantes e oferecer experiências únicas. Cada novo empreendimento abre caminhos para diversificar a economia e gerar oportunidades no campo”, afirma.

A reunião também reforçou o papel da entidade como articuladora regional e espaço de integração entre os municípios, fortalecendo a troca de experiências e a construção coletiva de estratégias para o setor. Claudiana Y Castro, turismóloga da associação, destacou que o turismo rural cumpre a função de unir o útil ao agradável ao transformar propriedades em vitrines de inspiração para novos empreendedores. Para ela, cada iniciativa precisa nascer com coragem, ser adaptada às condições locais e constantemente aprimorada para agregar valor. “É preciso começar, adaptar e agregar valor. Só assim teremos um produto competitivo, que represente o território e fortaleça a economia local”, destaca Claudiana.