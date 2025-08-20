Maratona Internacional de Santa Maria tem inscrições abertas

As inscrições estão abertas para a 3ª Maratona Internacional de Santa Maria. Durante o lançamento oficial da prova, nesta terça-feira (19), no Mercado da Vila Belga, foi apresentado ao público o site para as inscrições que já estão disponíveis em primeiro lote, a partir de R$ 100. A terceira edição da Maratona está marcada para o dia 19 de outubro nas distâncias de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. Clique aqui e garanta a sua participação.

O secretário de Esporte e Lazer, Gilvan Ribeiro, trouxe os detalhes para a prova, como o percurso da prova, que permanece o mesmo da última edição, os itens que compõe o kit, e a premiação. O evento é homologado e certificado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e pela World Athletics, a Federação Internacional de Atletismo. A prefeitura de Santa Maria investiu mais de R$ 900 mil para a realização do evento.

Para garantir uma competição democrática e acessível, poderão participar atletas com deficiência visual, cadeirantes, pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência (PCD) e participantes com handbike. Para este grupo a inscrição deve ser feita obrigatoriamente para os 5 km.

Coorganizador da prova, o Sesc Santa Maria esteve representado por seu diretor, Flávio Dias, que pontuou o crescimento da corrida de rua em todo o Brasil e o retorno econômico que a Maratona gera para o município através da rede hoteleira, restaurantes e transportes. Durante a cerimônia também houve um momento dedicado à entrega de troféus aos parceiros das duas últimas edições da maratona, como órgãos de segurança, de trânsito e de educação.

