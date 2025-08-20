Porto Alegre,

Publicada em 20 de Agosto de 2025 às 00:30

Salvador do Sul lança a 16ª edição do Festur

Jornal Cidades
A cidade de Salvador do Sul será palco da 16ª edição da Festur, que, neste ano, completa 30 anos de sua primeira realização. A festa ocorre em novembro, no Parque Municipal Affonso Christóvão Wallauer, sob o lema “A cultura que evolui, a história que fica”A festa foi lançada oficialmente no fim de semana, no Ginásio Municipal, em evento com jantar promovido pela Sociedade União Salvadorense (SUS). Entre os destaques da 16ª Festur, está o Gastronomieplatz, uma praça de alimentação inteiramente dedicada à gastronomia regional. A festa também se consolida como vitrine para o turismo, pois evidencia os atrativos históricos e naturais de Salvador do Sul, e para a cultura, a partir das apresentações de artistas e grupos locais.
