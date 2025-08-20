Salvador do Sul lança a 16ª edição do Festur

A cidade de Salvador do Sul será palco da 16ª edição da Festur, que, neste ano, completa 30 anos de sua primeira realização. A festa ocorre em novembro, no Parque Municipal Affonso Christóvão Wallauer, sob o lema “A cultura que evolui, a história que fica”

A festa foi lançada oficialmente no fim de semana, no Ginásio Municipal, em evento com jantar promovido pela Sociedade União Salvadorense (SUS).

Entre os destaques da 16ª Festur, está o Gastronomieplatz, uma praça de alimentação inteiramente dedicada à gastronomia regional. A festa também se consolida como vitrine para o turismo, pois evidencia os atrativos históricos e naturais de Salvador do Sul, e para a cultura, a partir das apresentações de artistas e grupos locais.