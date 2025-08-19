Lei em Rolante reconhece a fibromialgia como deficiência

A Câmara de Vereadores de Rolante aprovou um projeto de lei que reconhece a fibromialgia como uma deficiência de caráter legal no município. A proposta foi aprovada, sancionada pelo Poder Executivo e começou a ser implementada pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade. A proposta foi feita por Yasmim Fiorentin, que é portadora de fibromialgia.

Como parte dessa implementação, uma cerimônia realizada nesta semana marcou a entrega dos cartões e cordões de girassol, símbolos que garantem atendimento prioritário e reforçam o respeito e a dignidade às pessoas com fibromialgia. Yasmim foi a primeira munícipe a receber o cordão durante o evento. “Foi um momento muito especial e emocionante, é gratificante ver toda a minha luta trazendo frutos”, destacou.



Para ela, essa conquista reforça a importância da união entre conhecimento acadêmico e engajamento social na promoção da qualidade de vida e da inclusão. Atualmente, ela estuda na Feevale. “Levo comigo a missão de transformar conhecimento em inclusão. É a prova de que ciência e empatia, juntas, podem mudar vidas”, afirmou.