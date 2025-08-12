Tempo para abertura de uma empresa em Novo Hamburgo é reduzido para 4h

Com menos burocracia e agilidade nos processos, abrir uma empresa em Novo Hamburgo leva, em média quatro horas para ser acontecer. Os dados são do Mapa das Empresas, ferramenta do governo federal que monitora o tempo para abertura de novos negócios no País e faz referência ao primeiro semestre de 2025.

“Hoje o empreendedor precisa de quatro horas para abrir um novo negócio em Novo Hamburgo, tempo que queremos reduzir ainda mais até o final de 2025”, ressalta a titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Daiana Monzon. No final do ano passado, o tempo médio era de 12 horas.

Para o cálculo do tempo de abertura, o levantamento leva em conta o cumprimento da etapa da viabilidade. Esse tempo é contabilizado quando o município e a Junta Comercial confirmam a possibilidade de a empresa se estabelecer no endereço indicado e usar o nome empresarial escolhido, somado à data do registro – momento em que a Junta Comercial fornece o contrato social e o número do CNPJ gerado pela Receita Federal.

De janeiro a junho deste ano soma 4.443 novas empresas que decidiram apostar em Novo Hamburgo, sendo 3.429 microempreendedor individual e 1.104 empresas de pequeno a grande porte. Isso representa um crescimento de 31% ao mesmo período de 2024, quando a cidade registrou a abertura de 3.371 empresas. A dispensa de alvará, que ocorre para até 770 atividades econômicas ajudou a contribuir para o número.