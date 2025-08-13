Garibaldi é sede para mapeamento aéreo feito pelo governo federal

O aeródromo de Garibaldi foi selecionado como uma das três bases de operação para o maior mapeamento aéreo da história do Rio Grande do Sul. A ação, coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, iniciou nesta semana e vai gerar imagens e dados de alta precisão que vão orientar obras de prevenção e reconstrução em todo o estado, especialmente em áreas afetadas por enchentes.

O projeto utilizará, pela primeira vez no país, tecnologia capaz de capturar oito pontos por metro quadrado, permitindo a elaboração de modelos digitais de terreno e superfície, além de ortoimagens corrigidas geometricamente. O investimento federal é de R$ 46 milhões e o trabalho, que inclui Garibaldi, Porto Alegre e Santa Maria como pontos de partida, deve ser concluído entre 14 e 16 meses.

O avião destinado ao mapeamento aéreo chegou a Garibaldi e iniciou os voos na manhã desta terça (12). A escolha de Garibaldi reforça a relevância estratégica do aeródromo municipal, que recentemente recebeu melhorias executadas pela prefeitura. Com investimento de cerca de R$ 245 mil, a prefeitura realizou a correção de fissuras na pista e a sinalização viária horizontal em toda a sua extensão de 1.200 x 30 metros, atendendo a determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Localizado a 680 metros de altitude, o aeródromo tem capacidade para receber aeronaves de até 80 passageiros e já foi protagonista em outras operações de grande importância. Durante as enchentes que atingiram o estado em 2024, tornou-se referência na Serra Gaúcha para o recebimento e distribuição de donativos, recebendo cargas aéreas de todo o Brasil.

O mapeamento aéreo vai embasar estudos hidrológicos e permitir ações estruturantes de combate definitivo a enchentes, sendo mais um passo importante no fortalecimento da segurança hídrica e na reconstrução do Estado.

Para o prefeito Sérgio Chesini, a escolha de Garibaldi nesse mapeamento inédito é motivo de orgulho. “Esse reconhecimento demonstra que o investimento na infraestrutura do nosso aeródromo tem reflexo direto no desenvolvimento e na capacidade de Garibaldi contribuir para ações estratégicas”, afirmou.