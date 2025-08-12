Caxias do Sul tem menos de 50% do grupo prioritário vacinado contra a gripe

A campanha de vacinação contra a gripe já aplicou 136.527 doses em Caxias do Sul, desde o início. Pertencentes aos grupos prioritários, gestantes, crianças e idosos, somente 49,53% da população foram vacinados. Estes grupos em específico, são os mais suscetíveis a desenvolver casos graves, que podem acarretar futuras complicações. Até o momento, Caxias do Sul conta com 929 hospitalizações por Influenza, contabilizando 96 óbitos pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A diretora técnica da Vigilância Epidemiológica da SMS, Magda Beatris Teles, alerta sobre a baixa adesão à campanha pela população. “A gente ainda não atingiu nem 50% da meta, estamos em 49% para os grupos prioritários. Observamos que nos momentos do início da campanha teve uma adesão bem positiva para alguns grupos, principalmente os idosos. Mas ao longo do tempo, vem diminuindo essa adesão e o público que menos vacinou foi o das crianças menores de seis anos”, ressalta.

Diversas ações para aplicação da vacina já foram realizadas em empresas, escolas, espaços de acolhimento de crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco social, em comunidade terapêutica, dentre outros no Município. As equipes das UBSs, que fazem visitas domiciliares, consideradas um importante instrumento para a atenção primária à saúde, já aplicaram a vacina contra a gripe em todos os pacientes acamados de Caxias do Sul.

A vacina contra a influenza está disponível para o público em geral. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. UBSs que atendem com horário estendido: Reolon e Vila Ipê, das 8h às 19h; e Cinquentenário, Eldorado, Esplanada, Cruzeiro e Desvio Rizzo, das 8h às 20h.