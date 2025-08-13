Zoológico de Gramado recebe novo animal

O Gramadozoo recebeu, na última semana, um macho jovem de cervo-do-pantanal. O novo morador veio do Criadouro Conservacionista Onça-pintada, de Campina Grande do Sul (PR). Após 12 horas de viagem, o animal ficou em observação pela equipe técnica antes de ser solto em seu novo recinto no zoo de Gramado.

O espaço foi projetado com exclusividade para garantir o bem-estar da espécie. “Ele ainda está em fase de adaptação, mas apresenta excelente estado de saúde”, afirma o veterinário Jorge Lima, responsável técnico do Gramadozoo.

Conforme Lima, a viagem do Paraná até Gramado contou com acompanhamento veterinário e ocorreu sem intercorrências. O veterinário explica que o objetivo da transferência é contribuir com o trabalho de conservação da espécie, classificada como “Vulnerável” na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). O Gramadozoo integra o plano de conservação. Nossa meta é a reprodução. Estamos aguardando a indicação de uma fêmea para realizar o pareamento, segundo explica Lima.

O cervo nasceu em cativeiro em 3 de janeiro de 2023 e é filho de pais também nascidos em cativeiro. “É um macho de pouco mais de dois anos, apto à reprodução”, completa o veterinário. Ele permanecerá em observação no local.