Feira calçadista passa a acontecer em Novo Hamburgo em 2025

Foi anunciado, nesta terça-feira (12), que a tradicional feira calçadista Zero+ passará a ser realizada em Novo Hamburgo a partir de novembro. A confirmação ocorreu durante coletiva de imprensa que reuniu o prefeito Gustavo Finck, representantes da Fenac, da Merkator Feiras e Eventos — organizadora do evento. Também participaram entidades e lideranças do setor coureiro-calçadista, todos celebrando o retorno de uma feira de grande porte aos pavilhões hamburguenses, berço histórico das feiras de calçados no Brasil.

A Zero+, anteriormente conhecida como Zero Grau, é uma das principais vitrines da moda outono e inverno em calçados e acessórios para o mercado brasileiro e latino-americano. Voltada exclusivamente para o público lojista, a feira reúne varejistas de todo o País, que buscam antecipar tendências e fechar negócios estratégicos.

Criada em 2011, em Gramado, a feira foi realizada inicialmente na Expogramado e, no ano seguinte, transferida para o Centro de Eventos Serra Park. Agora, chega a Novo Hamburgo em uma mudança estratégica anunciada pela Merkator Feiras e Eventos, que realiza o evento nos dias 17, 18 e 19 de novembro.

Segundo a diretora da Merkator, Roberta Pletsch, a decisão de transferir o evento para a Fenac considera fatores como localização privilegiada, infraestrutura completa e tradição da cidade no segmento. “Esta mudança é resultado de um processo de reposicionamento das nossas marcas, especialmente as voltadas para o calçado, e do incremento de outros produtos”, destacou.

O diretor-presidente da Fenac, Diogo Leuck, comemorou o retorno do evento para Novo Hamburgo e destacou o papel da Fenac como parceira estratégica. Segundo ele, a Fenac é parte da história do calçado no Brasil e está preparada para receber a Zero+, oferecendo estrutura e serviços de excelência. “Essa conquista é fruto de um alinhamento entre políticas públicas e a iniciativa privada”, afirmou.

Para ele, não poderia haver lugar melhor para sediar a feira: “Somos a Capital Nacional do Calçado, e esse evento vai movimentar a economia local e regional.”