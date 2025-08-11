Lajeado lidera a geração de empregos no Vale do Taquari

No primeiro semestre de 2025, o município de Lajeado registrou o maior saldo positivo de geração de empregos com carteira assinada no Vale do Taquari, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Entre admissões e desligamentos, Lajeado acumulou saldo de 1.326 vagas formais criadas de janeiro a junho deste ano.

Atualmente, o município conta com 40.674 pessoas empregadas formalmente, um crescimento de 4,2% em relação a janeiro de 2024 e 3,3% superior ao fechamento daquele ano e ainda sob impacto das enchentes. Outro dado que chama a atenção e que impulsiona a geração de emprego é a abertura de novas empresas. De maio de 2024 a maio de 2025, a cidade registrou um crescimento de 3.463 novos negócios que se enquadram como pequenas empresas.

“Quem viu Lajeado há um ano, coberta pelas águas, talvez não imaginasse que estaríamos hoje liderando a criação de novas vagas de trabalho na região e celebrando muitos outros avanços. Isso é reflexo da confiança das pessoas em nossa cidade, dos empresários e empreendedores que acreditam em Lajeado. O foco que tivemos para retomar o quanto antes o desenvolvimento da economia tem fortalecido a geração de emprego e renda”, afirma a prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher.

Além dos indicadores econômicos que apontam para um cenário de crescimento consistente, Lajeado também vem ganhando destaque nacional em rankings de desenvolvimento. Na edição 2025 do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), o município alcançou a 1ª colocação no Rio Grande do Sul e a 11ª no Brasil, entre mais de cinco mil cidades avaliadas. O levantamento analisa o desempenho dos municípios em três áreas essenciais: educação, saúde e emprego e renda. Para a prefeita Gláucia, o reconhecimento reforça a responsabilidade com o futuro da cidade.

“Esse resultado mostra que a cidade está no caminho certo, mas também nos desafia a pensar o futuro com estratégia e equilíbrio. Nosso compromisso é garantir um crescimento sustentável, com qualidade de vida, serviços públicos eficientes e atenção permanente às transformações que já estão em curso”, complementou a prefeita.