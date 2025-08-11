Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires recebem barcos

As Defesas Civis de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires receberam dois barcos com motores e reboques adquiridos com parte dos R$ 645 mil pela JTI, por meio do programa Voluntários do Bem, ao Comitê Pró-Clima do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale). Esta é a primeira entrega de equipamentos prevista no projeto, que tem o objetivo de fortalecer a preparação e a resposta dos municípios frente a eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes na região.

O prefeito de Santa Cruz do Sul, Sérgio Moraes, lembra que a atuação de órgãos como o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil tem sido cada vez mais necessária diante das adversidades climáticas. Ele destaca que a ajuda chega em um momento fundamental para a segurança da comunidade. “Eu sempre falo que quando o corpo de bombeiros e a Defesa Civil estão em modo de espera, tomara que nunca precisemos chamá-los. Mas não é o que tem acontecido. Vivemos momentos dramáticos com enchentes e chuvas intensas. Com esta ajuda, conseguimos nos preparar e equipar melhor a nossa Defesa Civil”, afirma.

Já o prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, reforça a ideia que o desafio imposto pelas mudanças climáticas não é apenas dos gestores públicos, mas de toda a sociedade. Ele valorizou a união de esforços como caminho para a resiliência. “Nenhum município está numa bolha. Temos todos que nos ajudar. Parcerias como esta da JTI e do Cisvale tornam o nosso trabalho mais fácil, pois colocam o meio ambiente e a resiliência climática na pauta junto às políticas públicas”, diz da Rosa.

Para a coordenadora do programa Voluntários do Bem em 2024, Cíntia Schwengber, a entrega é a concretização de uma mobilização iniciada em um período de grandes dificuldades na região e no Rio Grande do Sul. “Mais de 500 voluntários ajudaram na limpeza de casas e comércios após as enchentes de 2024. A escolha pelo Cisvale foi automática, pois o plano apresentado foi pioneiro e eficaz. Nosso programa tem como missão promover a solidariedade nas comunidades onde atuamos e esta ação reforça esse compromisso”, afirma.