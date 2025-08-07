Novo Hamburgo cancela aulas por risco de atentado em escola

A prefeitura de Novo Hamburgo emitiu uma nota, nesta quinta-feira (7), em que decidiu por suspender as aulas na rede municipal entre esta sexta-feira (8) e a segunda-feira (11). O motivo seria a possibilidade de um atentado contra escola da cidade, que teria sido captado por forças de inteligência.

De acordo com a nota, o Executivo municipal "recebeu informações sobre a possibilidade de um atentado em escola da cidade e tem trabalhado com ações preventivas por meio do aumento da presença de forças de segurança em ambiente escolar, bem como no campo das investigações". Por conta disso, "para garantir a segurança da rede escolar e a tranquilidade às famílias", não haverá aulas na rede municipal.

• LEIA TAMBÉM: Brigada Militar pede que casas em bairro de Novo Hamburgo sejam demolidas



A nota completa que "a disseminação dessas informações de maneira irresponsável pode vir a potencializar transtornos nas escolas, por essa razão, solicitamos à população que seja responsável sobre a propagação do assunto, evitando a disseminação imprudente das informações". A segurança deve ser reforçada, sobretudo, nas áreas escolares. A nota completa que "a disseminação dessas informações de maneira irresponsável pode vir a potencializar transtornos nas escolas, por essa razão, solicitamos à população que seja responsável sobre a propagação do assunto, evitando a disseminação imprudente das informações"., sobretudo, nas áreas escolares.

Inicialmente, a medida vale para a rede municipal, mas escolas privadas e da rede estadual também foram orientadas a não terem atividades neste mesmo período. O município vizinho de Estância Velha também decidiu por cancelar as aulas.