Parque do Caracol ganha novo atrativo na cascata

A Cascata do Caracol, em Canela, agora pode ser contemplada sob uma nova perspectiva: o Passeio de Pêndulo, nova experiência no Parque do Caracol. Operada pela empresa especializada em turismo de aventura Natural Extremo, a atividade, que já está em funcionamento, permite uma descida suave e controlada, ideal para quem deseja admirar o cartão-postal da Serra Gaúcha sem a adrenalina da queda livre.

Diferente do salto, voltado a pessoas mais aventureiras, o novo passeio tem foco no público que busca contemplação, conforto e leveza. Desta forma, através de uma experiência inédita e imersiva, a atividade possibilita aos visitantes subir e descer suavemente durante aproximadamente cinco minutos sobre a paisagem da Cascata do Caracol.

O passeio é oferecido nas modalidades individual e duplo, permitindo que duas pessoas vivam a experiência juntas, compartilhando o momento único. Os interessados podem adquirir os ingressos através do site da Natural Extremo, com os valores de R$ 515 para o passeio individual e R$ 710 para o passeio em dupla. O ingresso para o Passeio de Pêndulo inclui, por tempo limitado, um vídeo de um minuto e 360º da experiência, um registro imersivo que permite reviver a aventura e compartilhar o momento com amigos e familiares.

Para quem desejar aproveitar ainda mais as atrações do Parque do Caracol, a Natural Extremo oferece a possibilidade de realizar uma segunda atividade no mesmo dia pelo valor promocional de R$ 200 adicionais por pessoa.

Para Sandra Ferraz, gerente geral do Parque do Caracol, a nova atração vem para somar. “Cada nova experiência que inauguramos reforça o objetivo de sermos um parque para aproveitar o dia e que oferece atividades para todos os tipos de público, desde crianças até idosos”, pontua.