Lideranças de Ernestina e Nicolau Vergueiro buscam apoio do governo estadual para trevo na RSC-153

O vice-prefeito de Ernestina Leonir Vargas esteve em Porto Alegre ao lado do prefeito de Nicolau Vergueiro, Marcelo Felini, para reforçar uma pauta que há anos preocupa a região - a construção de um trevo na RSC-153, no acesso à estrada que leva a Orla da Barragem de Ernestina. A reunião aconteceu na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) O objetivo foi alinhar estratégias e estudar formas de garantir os recursos necessários para tirar o projeto do papel. “Para Ernestina e Nicolau Vergueiro, que compartilham fronteiras, histórias e desafios, o trevo representará segurança para quem transita diariamente pela rodovia, incentivo ao turismo na orla da barragem e apoio ao transporte de produtos e à economia local e regional, pois esse é um dos principais acessos da região a Passo Fundo”, disse o vice-prefeito. A pauta será analisada pelo governo estadual.