Santo Antônio da Patrulha recebe a 38ª Moenda da Canção

A 38ª Moenda da Canção promete ter mais uma edição histórica em Santo Antônio da Patrulha. O evento, que começa nesta sexta-feira (8) e vai até o domingo (10) leva shows pensados especialmente para o público que deve lotar as dependências do Ginásio Municipal Caetano Tedesco. A entrada é franca.



Ao longo de suas edições a Moenda primou pela variedade de estilos musicais, abrindo palco para músicos e gêneros vindo de todas as partes do Brasil. Nesta, não seria diferente. Mazurca, Valsa, Milonga, Chacarera, Chamame, Rock, formam o mosaico da 38ª edição reunindo canções vindas de São Borja, Santana do Livramento, Porto Alegre, Santa Maria, Osório, Jaguarão, Pelotas, Santo Antônio da Patrulha e de São Paulo, Minas Gerais e Florianópolis.



Durante a triagem Gujo Teixeira, Samuca do Acordeon, Robledo Martins, Kauanny Klein e Bianca Bergmam analisaram 1.217 músicas inscritas, incluindo aí as concorrentes a 4ª Moendinha e a 14ª Moenda Instrumental. Destas, oito sobem ao palco na sexta-feira nas categorias mirim e juvenil. Logo após, seis concorrentes da Instrumental mostram virtuoses do piano, bandolim, acordeon, flauta, violão em Choros, Candombes e outros ritmos. No sábado, 14 composições concorrem a 10 vagas para a final de domingo, juntamente com duas classificadas da Instrumental. Aliás, a música instrumental sempre teve espaço garantido no festival que foi inovador ao ser o primeiro a ter uma noite dedicada a ela.

A Moenda terá, também, shows, como a reunião de um projeto que tem artistas emblemáticos para a discografia da música gaúcha. Antonio Villeroy, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro se reúnem mais uma vez e formam novamente o projeto Juntos na noite de domingo (10) no encerramento do festival. Não bastasse o encontro dos três, o show tem uma simbologia especial pois irá homenagear Bebeto Alves, o quarto integrante da trupe que faleceu em 2022.



A programação reserva mais dois shows muito esperados pelo público. Na sexta-feira (8) Rafa Machado, ex-vocalista da Chimarruts, traz clássicos da banda e músicas autorais na levada do reggae e do litoral gaúcho, no festival que ao longo de sua trajetória soube muito bem fazer a união da música do Estado, seja ela nativista, litorânea, urbana, com o restante do País. No sábado (9), uma família que está ligada a Moenda desde as primeiras edições com certeza vai emocionar o público da Moenda. Os Fagundes sobem ao palco, após a apresentação das 14 concorrentes da noite.