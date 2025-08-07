Prefeitura rescinde contrato com construtora em Caxias do Sul

Após diversas notificações, a prefeitura de Caxias do Sul rescindiu o contrato de forma unilateral com a empresa Binotto Construções Ltda, vencedora da licitação que estava construindo 227 unidades habitacionais no Loteamento Campos da Serra, dentro do programa estadual A Casa é Sua - Fase II, uma parceria entre o governo do Estado e a prefeitura. No início de junho, a Secretaria da Habitação reuniu as famílias selecionadas no programa para informar sobre as dificuldades enfrentadas com a empresa.

Conforme o secretário da Habitação, José de Abreu, a empresa não estava cumprindo o cronograma de execução e nem os detalhes construtivos da obra. “Fizemos várias reuniões com a empresa responsável e emitimos várias notificações devido o atraso nas obras. Já estamos acionando o seguro e penalizando a empresa conforme manda o contrato. A nossa maior preocupação é com as famílias que serão contempladas. Então, já estamos preparando uma nova licitação para contratar uma nova empresa e finalizar as obras”.

Das 227 casas programas para serem construídas, a empresa iniciou a construção de mais de 75 unidades. Com investimento de aproximadamente R$ 30 milhões, sendo R$ 18,16 milhões subsidiados pelo governo do Estado e R$ 10,74 milhões de contrapartida do Município, a obra conta com unidades de dois e três dormitórios, sendo algumas adaptadas para PcD. A ordem de início foi assinada no final de junho de 2024 e o prazo de entrega era estimado em 540 dias.