Lajeado intensifica ações no Agosto Lilás contra a violência às mulheres

Durante o mês de agosto, a Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SMDS), realiza uma série de ações voltadas à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. As atividades integram a campanha nacional “Agosto Lilás”, instituída por lei para reforçar a luta pela proteção dos direitos das mulheres. As atividades também marcam os 19 anos da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006.

Ao longo do mês, serão promovidas palestras e mobilizações em espaços públicos. Nesta quinta-feira (07), será realizada uma roda de conversa para mulheres convidadas e atendidas pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), com o tema “Estatísticas da Violência contra a Mulher”. O encontro tem como objetivo a reflexão e a busca de alternativas para enfrentar a violência de gênero e será realizado no auditório da SMDS.

No dia 30 de agosto, um sábado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Cram realizarão a distribuição de materiais informativos na rua Júlio de Castilhos. Os materiais terão informações sobre os canais de denúncia, os direitos das mulheres e os serviços de apoio oferecidos pela rede de proteção.

O Agosto Lilás é uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa tem como propósito dar visibilidade ao tema, promover o debate público e incentivar denúncias. A escolha do mês de agosto está diretamente ligada à sanção da Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, considerada um marco no combate à violência doméstica no Brasil.