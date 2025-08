DNIT conclui melhorias em trechos da BR-470, entre Montenegro e Barão

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu a recuperação de quatro dos sete pontos das obras emergenciais em andamento na BR-470/RS, entre os municípios de Barão e Montenegro. As intervenções têm como foco a estabilização de encostas e a recuperação de trechos afetados por deslizamentos registrados em 2024. Os serviços têm investimento do Governo Federal de aproximadamente R$ 57 milhões.

As obras do DNIT visam garantir maior segurança aos usuários da BR-470/RS, especialmente em trechos vulneráveis a deslizamentos e instabilidades do terreno. A previsão é de que todas as frentes de trabalho sejam concluídas até outubro deste ano.

São executadas melhorias em diferentes segmentos da rodovia, com soluções de engenharia adaptadas às condições geológicas locais. Já foram finalizados os serviços em 45 metros no km 254, 130 metros no km 260, 135 metros no km 261 e 214 metros no km 267. Nestes pontos da rodovia, as equipes da autarquia realizaram diferentes ações como retaludamento, enrocamento, drenagem, cortina atirantada, aplicação de aterro compactado e construção de muro de gabião.

Seguem em execução serviços em mais três pontos: no km 254, com 140 metros de extensão, os serviços incluem estabilização do maciço com retaludamento, grampeamento do solo, uso de biomanta de fibra vegetal e instalação de drenos horizontais profundos (DHPs). A obra alcançou 95% de execução; no km 260, com 170 metros, a contenção foi feita com aterro de rocha e enrocamento. Os serviços estão 90% concluídos; e no km 260, um dos pontos mais complexos da rodovia, com 450 metros, apresenta instabilidades em talude rochoso e áreas com inclinação negativa. A solução inclui tela metálica de alta resistência e implantação de chumbadores. O trecho está com 70% dos serviços executados. Neste local, um novo segmento foi identificado, com início recente das intervenções. O avanço da obra está em 20%.